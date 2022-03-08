澳洲新冠疫苗持續降溫後，讓消費者開始正常消費，加上供應鏈瓶頸持續緩和，帶動其2月企業活動回升。但專家強調2月數據尚未反映俄烏戰爭的影響，要等待3月數據才能了解戰爭惡化與俄國被制裁後對商界的影響。

澳洲國民銀行（NAB）8日公布反映企業活動的2月企業狀況指數上升7點至正9點，扭轉1月呈負數的局面。至於2月企業信心指數更大幅成長9點至正13點，遠高於去年12月的負12點。

NAB調查贈示企業銷售狀況指數上升2點至正10點，獲利能力指數上升至正5點，雇用指數大漲9點至正8點。

NAB首席經濟師歐斯達（Alan Oster）說，雇用指數大漲被視為澳洲勞動市場表現強勁，顯示最近一波新冠疫情導致染疫者無法工作或必須被隔離的高峰已過。

但他強調，2月企業調查幾乎是在俄羅斯入侵烏克蘭之前所完成，因此仍要等待3月調查數據，來觀察烏克蘭危機對澳洲企業信心的影響程度有多大。

另外，他指出目前澳洲通膨壓力仍然是頭痛問題，除了大宗商品價格大漲增加企業採購成本外，勞工薪資持續上升，其估計3月公布的最新通膨率可能反映目前通膨壓力持續居高不下。