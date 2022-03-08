52歲的韓團「酷龍」成員具俊曄，今（8）日透過個人IG對外宣布與45歲女星大S（徐熙媛）再婚，震驚整個演藝圈。不過兩人過去其實早有過一段情，大S還曾為了具俊曄在腳踝上留下紀念，讓具俊曄至今仍印象深刻。

根據南韓媒體的報導，具俊曄1998年在「酷龍」時期曾受蘇慧倫邀請來台灣演唱，魅力橫掃全亞洲，當時將他視為偶像並在舞台觀眾席中默默欣賞的大S對他一見鍾情，兩人在朋友的牽引下相遇，還曾公開以外套綁在一起熱舞，隨後傳出熱戀，不過當時男方是超級偶像，因此對外始終不願承認戀情，甚至不願上大S當年所主持的《娛樂百分百》宣傳，讓兩人的戀情一度被視為炒作，之後也因各自忙碌，這段戀情最後無疾而終。

沒想到事隔多年後，具俊曄竟先後在韓國綜藝節目《改變世界的Quiz》、《黃金漁場》中公開與大S的戀情，回味當年的場景。具俊曄表示「這原本是帶進棺材的秘密」，透露當時他的周圍確實有不少對象，但他與大S一見鍾情，在交往的1年當中，一同學習了彼此的語言，也經常變裝到對方的國家出遊。另外，具俊曄還透露大S因為不了解韓文，而他的姓氏「具」與「九」的發音同音，大S因此搞錯，將「九」刺在自己腳踝上，具俊曄強調雖然這是很久以前的事，但對他來說卻是相當美好的回憶。

具俊曄在節目上公開透露與大S的交往細節。（圖／YOUTUBE）

如今20年過去，具俊曄今日透過IG發文表示「和20年多年前相愛的人結下不解之緣，我們想要延續這份珍貴的愛情」，文中還透露自己看到大S的離婚消息後，才找到了20年前的電話號碼並主動聯繫對方，兩人才因此重逢，而他認為過去已浪費太多時間，因此提議結婚，而大S也接受求婚。目前兩人已在韓國完成登記，具俊曄近期也將飛來台灣登記結婚並與大S度蜜月，將來兩人會定居在哪則還是未知數。