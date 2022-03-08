美國政府傳出考慮提供波蘭F-16戰機，以讓波蘭支援烏克蘭蘇製戰機，不過美國下批F-16戰機預定交付台灣，供應波蘭F-16戰機的討論受阻。針對傳聞，美國國防部發言人柯比（John Kirby）昨（7）日表示：「傳聞不正確」。

"We certainly hope that they can be trustworthy on this, but I think we've seen sadly all too often too many instances where the Russians have not been true to their word."@PentagonPresSec reacts to Russia's proposal of ceasefire in five Ukrainian cities. pic.twitter.com/tr7jiVgC3G — CNN (@CNN) March 7, 2022

《紐約時報》（New York Times）6日引述美國官員指出，華府正在與波蘭政府商討，以提供波蘭軍方F-16戰機，換取波蘭供應烏克蘭蘇聯製戰機，不過美國下批F-16戰機預定交付台灣，導致提供波蘭戰機的提議受阻。

美國有線電視新聞網（CNN）主播塔柏爾（Jack Tapper）昨日專訪柯比，詢問柯比關於提供波蘭F-16戰機的討論進展，以及為何這項提議擱置，「我聽說延誤的部分原因是部分戰機要交付台灣，讓他們抵禦大陸的攻擊。」

柯比回應：「這項傳聞不正確。」他強調，「任何國家如果想要送戰機到烏克蘭，美方不會阻擋，這是主權國家決定，我們肯定會尊重。」

「如果那個國家想要美國補償，所以美國內部開始有一些討論，那會是什麼樣子？什麼樣的戰機？戰機從哪來？怎麼送過去？」

「我們現在還沒有任何答案，我們沒有正式考慮任何提案，但我們已經開始有一些討論。」