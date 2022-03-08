一名婦人離婚後帶著女兒再婚，但是繼父見當時國中的女兒年幼可欺，多次趁機撫摸女兒胸部與私處進行性騷擾，事後婦人離婚，但仍帶著女兒與前夫住在一起，未料繼父變本加厲，趁少女睡覺時竟由輔仁將女兒衣物掀開，任由繼父撫摸及親吻少女胸部及私處，少女不堪長期受辱，情緒失控，遭學校老師通報後，該名狼父遭判3年10月，母親則判8個月徒刑，仍可上訴。

惡母幫掀衣讓繼父逞慾，猥褻高中女兒稱:可以摸摸親親。(達志影像)

根據判決書，少女母親離婚後，帶著女兒與繼父同住，兩人在2015年結婚，但又在2017年離婚，不過離婚後三人仍同住。

少女指控，2016年時，某次繼父開車載在她出門，趁著車上只有少女一人時，竟親吻少女嘴巴，讓她大受驚嚇，但是卻隱忍不敢跟母親訴說。

但2019年某日，少女在房間睡覺，但尚未深眠時，母親與繼父竟然在一旁，由掀母親起她的衣物，這時聽見繼父說「妹妹胸部很漂亮，可不可以摸一下親一下」，少女母親竟然當場回覆「可以」，接著繼父直接親吻、撫摸她的胸部與私密處，當下她相當害怕不敢出聲。

2020年某日下午，繼父有趁著與少女聊天時，伸出鹹豬手撫摸少女胸部、肚子，讓少女氣得離家去找祖母，但祖母卻要她回到原住處，讓她身心崩潰，上學時情緒異常，經老師詢問後，才發現繼父的惡行，於是向向方通報並報警。

法官審理時，認定繼父為私慾強制或趁機猥褻少女，而少女母親不僅不阻止，還協助繼父進行猥褻，助紂為虐，對少女身心造成傷害與陰影，且兩人犯後堅不認罪，依兒少性剝削、妨害性自主等罪嫌處繼父有期徒刑3年10月，少女母親則處有期徒刑8月。