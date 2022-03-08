303大停電後，台電董總請辭獲准，經濟部長王美花卻繼續留任，蘇揆僅要求她在6個月內督導台電提出強化電網韌性完整計畫。國民黨立委蔣萬安認為，政府已經不是第一次這樣宣示了，民眾跟企業希望政府能保證不再停電。

蔣萬安說，蘇揆說要強化電網韌性，但其實這已經不是政府第一次這樣宣示，民眾跟企業希望政府拿出具體作為，能否保證不再停電，能源政策應該要有深入檢討，長遠來看要有穩定的供電，這影響到民眾民生跟企業發展。

對於近期中華傳播管理學會所公布台北市長選戰最新民調，衛福部長陳時中支持度33.6％，領先國民黨立委蔣萬安的30.2％。蔣萬安表示，民調起起伏伏，會做分析參考，現在最重要是在自己崗位把自己事情做好，立院也開議了，他會在衛環委員會，關注精神衛生法、基本工資法、氣候變遷因應法，希望完成三讀。

至於民調顯示國民黨落後民進黨，且反感度最高，蔣萬安表示，整體形象要靠大家努力，國民黨現階段重要的事是提出具體作法，要有正向改變，有積極堅決改革決心，讓外界改觀。

至於今天跟民眾黨立委蔡壁如合開「38婦女節向精障照顧者致敬」記者會是不是代表「藍白合」？蔣萬安說，他更希望的是「全民合」，政黨利益不該在全民利益之上，今天討論的是「精神衛生法」修法內容，前年他就提出修法草案，希望行政院版趕快送來，卻遲遲等不到回應，這會期好不容易終於送立院，已經請召委排審，明天會審查，希望充分討論凝聚共識，並納入學者專家意見完成修法。