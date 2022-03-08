資深藝人巴戈因胰臟癌告別人生舞台，讓人再度重視沉默癌王的潛在威脅。奪走蘋果電腦創辦人賈伯斯、體育主播傅達仁、名嘴劉駿耀、新北市議員唐慧琳等人寶貴生命的胰臟癌，最大威脅在於因胰臟位於腹腔深處，是影像檢驗死角，平日症狀也不明顯，因此患者常一確診就已中晚期。不過醫師指出，如果多加注意身體些微訊息，還是有機會提早發現，從生活中防範癌王上身。

●胰臟癌症狀 依癌變部位有所不同

台灣癌症基金會指出，胰臟癌是因胰臟細胞生長變異形成的惡性腫瘤。九成以上都屬腺癌，源自胰外分泌腺體，胰臟癌的發生率在胰臟頭部約70%，體部約20%，尾部約10 %，並且依癌變部位不同，症狀也有所差異：

胰臟癌症狀，會依癌變部位不同而異。(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

臨床上，醫師也會透過這些問題，初步問診判斷是否有癌變可能：

1.黃疸：眼白或皮膚變黃；

2.莫名皮膚癢；

3.尿色偏深像濃茶色；

4.食慾不振或不明原因體重減輕；

5.感到疲倦或沒有精力；

6.常莫名發燒逾38℃，打冷顫，骨頭酸痛；

7.無力感、倦怠；

8.腹瀉逾1周，糞便顏色變淺、有油脂感或便秘；

9.上腹部和背部疼痛，用餐或躺著時疼痛加重，向前傾時感覺較舒服；

10. 消化不良、腹脹。

一般而言，若上述症狀勾選超過3項，就要有警覺，盡快到肝膽腸胃科就醫診治為宜。

●十類人是胰臟癌高危險群

臺大醫院內科部章明珠醫師指出，胰臟癌近年來有兩個趨勢值得注意：一是原本男性比女性多2倍，如今女性患者增加，10年來上升了2倍；二是患者有年輕化的趨勢，過去胰臟癌被視為老年癌，患者多介於60～70歲間，但現在也不少50歲或55歲就發病的早發型患者，只是詳細原因還不明確。

一般來說，胰臟癌發生的年齡通常在60歲以上、男性居多；吸菸、飲酒者罹癌機率都會暴增。此外，飲食中攝取肉類或脂肪比例偏高者及糖尿病患、長年接觸化學藥品等，都容易發生胰臟癌。

●避開胰臟癌危險因子 六大關鍵

1.即刻戒菸、戒酒

2.工作環境自我保護：配戴口罩與手套，減少接觸化學藥品。

3.飲食均衡：少油少鹽、少吃紅肉及加工、油炸品。

4.減糖：戒除或減少攝取手搖飲等含糖飲料及甜點，控制血糖。

5.持續運動：控制體重。50歲前的早期肥胖，會升高胰臟癌的死亡風險。

6.定期口腔檢查，避免齲齒、牙周病。

胰臟癌高危險群與防治關鍵。(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

章明珠醫師提醒，如果曾經因胰臟發炎就醫，是第一個需要注意的高危險群。因為統計顯示，胰臟發炎如果沒有控制好，罹患胰臟癌的風險會比一般人高出10倍。除此之外，50歲後被診斷出糖尿病者，也要特別注意是否因胰臟癌造成糖尿病。

另外美國研究指出，牙周病中的細菌，與胰臟癌細胞的生長有重要關連性，因此定期洗牙，避免齲齒、牙周病，也是現今備受重視的防癌之道。