工作職場上社交是很重要的一環，一名男網友表示，目前的工作做了5年，薪資、工作環境都相當滿意，還跟同事成為好朋友，經常下班後一起聚餐，彼此的老婆也都互相認識，但有天老婆看他手機發現同事們去酒店嫖妓，跑去告訴同事們老婆，讓同事不爽，在職場上一起排擠、霸凌他，讓他非常崩潰，上班也變得煎熬。

這名男網友在Dcard發文，表示在目前的單位工作5年，跟同事們越來越熟後，同事們也把自己的私生活告訴他，說他們會一起去酒店嫖妓，而原PO聽了想說不關他的事，聽聽就好，誰知老婆偷看他手機的聊天紀錄發現此事，竟偷跑去告訴同事們的老婆，讓同事們很生氣，其中一名同事還去質問原PO，原PO只好一直道歉，回家問老婆為什麼要說，老婆回他「做錯事還怕被發現喔，不說的話他老婆很可憐，不要嫖妓不就好了。」

從此，原PO在職場上被同事們集體霸凌，對他態度很差，甚至跟主管說原PO壞話、愛偷懶，讓原PO每天都過得生不如死，但也找不到更好的工作只能待下去，加上過去曾被霸凌過，壓力更大而常常失眠，跟老婆訴苦，老婆卻覺得自己沒錯，讓原PO崩潰不知該怎麼辦。

對此，網友們紛紛留言：「你老婆沒有為你的處境著想很不體貼，說難聽點很自私，做這件事沒有考慮如何保護你」、「你老婆根本豬隊友」、「這老婆真的很白目」、「你老婆哪天搞死你都不意外」、「離婚吧」，但也有人表示「雖然你老婆不懂人情世故，但最爛的真的還是你同事們，又嫖妓又職場霸凌」。