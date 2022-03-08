美國分析人士今天表示，商業衛星圖像顯示，北韓豐溪里核子試驗場自2018年關閉以來首度出現興建跡象，擔心平壤可能重新開始測試其主要武器。

Exclusive: New satellite photos show first construction in years at North Korea nuclear test site, analysts say https://t.co/yWMmJQEQ03 via @nbcnews — Ken Dilanian (@KenDilanianNBC) March 7, 2022

Satellite images suggest North Korea reactivating closed nuclear test site https://t.co/5EgcPEonhM — South China Morning Post (@SCMPNews) March 8, 2022

路透社報導，位於加州的詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）專家在報告中說，4日拍攝到的衛星圖像顯示，這處新的地點出現非常早期的活動跡象，包括興建一座新建築、修復另一座建築，還有一些可能是木材和鋸屑的物體。

報告說：「這些建設和維修工程顯示北韓已對核試場的狀況做出一些決定。」

自北韓2018年宣布自行暫停核試驗以來，豐溪里（Punggye-ri）核試場一直處於關閉狀態。然而，北韓領導人金正恩曾說，隨著非核化談判陷入僵局，北韓不再受到暫停核試驗承諾的約束。

當時，北韓表示已炸毀核試場坑道、封閉坑道入口，並拆除所有觀察設施、研究建築和安全哨所，還邀請了少數外國媒體到場見證，但拒絕讓國際專家團隊檢查。

北韓6日進行今年第9度飛彈試射後，南韓國家安全保障會議（National Security Council）表示，正更加密切監控北韓核子和飛彈相關設施，包括寧邊（Yongbyon）主要核反應爐設施和豐溪里核試場，但未詳加說明。

詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心分析人員表示，豐溪里核試場的變化僅在過去幾天發生，目前仍難以斷定正在興建的具體內容或原因。

根據報告：「有一種可能是，北韓計劃將核試場恢復到準備重啟核試爆的狀態。」

分析人員警告，這座核試場距離準備好要進行新的核試爆，還有數月到數年時間。

他們在報告中寫道：「北韓需要多長時間才能重啟核試爆，取決於坑道本身的損壞程度，這是我們沒把握知道的事情。北韓也有可能在另一個地點重啟核試驗。」

豐溪里是北韓唯一為外界所知的核試場。北韓自2006年到2017年，共在豐溪里核試場的坑道中進行6次核武器試驗。

自2019年以來，說服北韓放棄核武和遠程彈道飛彈的談判一直停滯不前。

美國表示願意在不設先決條件下舉行會談，但平壤表示華府和其盟友必須先停止對北韓的「敵對政策」。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1110308