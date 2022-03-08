韓國連續5天COVID-19新增確診逾20萬例，截至今天凌晨零時，單日新增20萬2721例；根據政府統計，境內感染病例中高達99.96%是感染新型冠狀病毒Omicron變異株。

韓國中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增20萬2721例確診，雖較先前最高紀錄26萬多例大幅下降，但仍維持在20萬例以上，確診人數累計達486萬9691例。

病歿人數增加186例，累計9282例，死亡率0.19%。重症人數較前一天增加52例至1007例，首次超過1000例。居家治療人數則來到116萬3702例。

據韓國防疫當局最新發布的統計，截至5日為止，國內感染病例採樣的Omicron變異株檢出率達99.96%，境外移入病例的Omicron檢出率也有99.2%；其中傳染力較強的BA.2病毒株占比較2日結果高出2倍。

韓國中央防疫對策本部對全國3月第1週疫情風險等級也調整為最高等級的「相當高」，在此之前，包括首都圈及非首都圈，已連續6週維持在「高風險」。

中央防疫對策本部長鄭銀敬說，重症病床使用率超過50%，且仍持續上升，加上60歲以上患者規模擴大，導致重症及死亡人數持續增加，是這次調高風險等級的主因。

韓國全國重症病床使用率53.5%，較上週增加9.5個百分點；其中非首都圈重症病床使用率本週達到62.6%，較上一週增加12.5個百分點。（編輯：郭中翰）1110308