由國際知名免疫學家張子文創辦的免疫功坊8日宣布，在順利完成2,400萬美金（約新台幣6.7億元）的A輪募資後，受惠資金到位，旗下新藥研發持續加馬力，目前也積極尋求合作夥伴，以產品授權、技術授權、或提供技術支援CDMO公司等多元化的商業模式開發多種難治之症的新藥。具有多項新藥研發上市與成功授權的紀錄的張子文，在1986年於美國創辦新藥研發公司Tanox，其研發的氣喘用藥「樂無喘」經由與諾華及羅氏藥廠合作於2003年成功獲得美國FDA核准上市，成為年銷售額36億美元（2020年）的新藥。自美回國後，任職中研院期間研發的FB-825，也在技轉合一後，於2020年，在初期臨床階段即以5.4億美元的規模，授權丹麥皮膚新藥公司，使合一成為台灣市值最大的上櫃生技公司。免疫功坊是張子文從中研院退休後，於2014年創辦的新藥研發公司。為了因應募資需求，免疫功坊於2018年成立了海外控股公司「T-E Pharma Holding」，並於2021年中完成了2,400萬美金（約新台幣6.7億元）的A輪募資，吸引了多家知名生技投資機構投資，其中包括晟德大藥廠、大亞集團、富邦投資、WI Harper 、建凱企業、Maxpro等。張子文表示，免疫功坊的專有技術為「T-E技術平台」，結合團隊成員專長，研發的藥物類型包涵抗體藥物複合物（antibody-drug conjugates, ADCs）、抗體放射性核種複合物 （antibody-radionuclide conjugates, ARCs）以及超長效胜（月太）藥物等。透過「T-E技術平台」，免疫功坊研發出多項極具潛力，且有機會成為突破性療法的候選藥物。已取得專利達60多項，並有50多項正在審核中。「T-E技術平台」的「T」是指「標的」，而「E」則是指「效應」。其技術核心為免疫功坊團隊研發的「多臂鏈接體」與「藥物束」專利技術。透過這兩個技術，可將藥物標的與療效元件，結合在單一的新藥分子上，設計出各種可提高藥效，同時降低副作用的創新藥物。免疫功坊已經有6項產品達到確效驗證，進入臨床前開發階段。涵蓋疾病領域包括難治癌症、糖尿病、肥胖症，以及腦中風等。該產品中，TE-1132可用於治療胰臟癌、TE-1146可用於治療多發性骨髓瘤，還有可用於神經內分泌腫瘤的TE-8214，以及一周至二周僅需注射一劑的超長效胰島素類似物TE-8035及GLP1類似物TE-8105，還有具有溶血栓作用可治療缺血性腦中風的TE-6168。