慶高鐵國旅聯票上線滿週年，電商平台Klook推出週年慶專屬優惠，即日起預訂3月15日之後高鐵國旅聯票，除享車票75折起優惠，三月底前搭配九族文化村門票享65折折扣，加購阿里山國家森林遊樂區門票享買一送一優惠，還有上百種熱門國旅加購商品供挑選。

Klook高鐵國旅聯票自2021年3月上線以來廣受旅客喜愛，超過20萬人次搭乘使用，更累積17,000多筆評論，獲得4.9顆星高度好評，其中Klook與高鐵系統直接串接，讓旅客能搜尋當下的車次，加上行動介面使用友善直覺、隨買即用，並能同時累積TGo點數和Klook積分等好處，都是獲得用戶高度喜愛的原因。

Klook上便有用戶評價表示「出門前兩天臨時訂票，加購台灣好行票券還有優惠，順利到了日月潭和九族文化村，完成了一趟完美的櫻花季旅行！」「上台北來看小王子展，在Klook上購買高鐵國旅聯票有優惠外，還能選擇搭配Uber，讓我們的旅程相當便利舒適！」

旅客的熱烈支持更直接反映在回購率上，平均每10位旅客就有6位會持續在Klook回購高鐵國旅聯票，回購率超過6成；如果以搭售商品類別來看，交通接駁類商品人氣最高，包括計程車金、租車等，主題樂園和特色園區也相當熱門，包括九族文化村門票搭配日月潭纜車、台南十鼓仁糖文創園區門票，以及阿里山逐鹿傳說梅花鹿園餵鹿體驗等。

使用高峰週五至週日，近7成旅客表示高鐵國旅聯票搭配乘車金有效提升搭高鐵出遊的意願Klook平台數據發現，用戶平均約在出遊前一個禮拜預訂高鐵國旅聯票（7.2天），每周的五六日是使用高峰，與大多數旅客出遊習慣一致；Klook也針對購買過Klook高鐵國旅聯票的旅客進行調查，進一步了解旅客使用習慣，其中購買高鐵國旅聯票的用戶出遊，以3天2夜比例最高