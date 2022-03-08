烏克蘭第一夫人歐倫娜（Olena Zelenska）昨日在Instagram上發出5張遭到俄羅斯殺害的幼童照片，請求國際媒體報導這個「殘忍真相」。

烏克蘭第一夫人歐倫娜(Olena Zelenska) (圖/美聯社

歐倫娜發出5張遭到俄羅斯軍隊殺害的幼童照片並寫道:「我向全世界所有公正的媒體發出請求！請告訴大家這個可怕的事實：俄羅斯侵略者正在殺害烏克蘭兒童。」

歐倫娜要求，把這事告訴俄羅斯的母親們，讓她們知道她們的兒子究竟在烏克蘭做什麼。把這些照片給俄羅斯婦女們看，妳們的丈夫、兄弟、同胞正在殺害烏克蘭兒童！ 讓她們知道，她們對每一個烏克蘭兒童的死亡都有責任，因為她們默許這些罪行發生。

歐倫娜在照片下寫道：「在俄羅斯，當人們說他們的軍隊沒有傷害平民時，讓他們看看這些照片！讓他們看看這些孩子的面孔，他們連長大的機會都沒有。還要死多少孩子，才能說服俄軍停止射擊？甚麼時候才能開通人道走廊?」

歐倫娜6日上傳一系列被俄軍擊殺的烏克蘭兒童的照片，除了表示悲傷，她也表示 :「烏克蘭正在發生的，不是普丁所聲稱的『特殊軍事行動』，而是一場全面戰爭」。她也向北約(NATO)喊話:「在烏克蘭上空設立禁飛區! 拯救我們的孩子，因為以後將會拯救你們的孩子!」據官方估計，截至目前，至少有38名兒童在衝突中喪生。