前台灣農林公司董事長林金燕，遭股東檢舉以農林及子公司台林投資1.7億高價買進雋大公司股票，之後再賤賣給特定人，還以台林公司資金收購農林股東委託書，以鞏固個人農林經營權，金管會、調查局懷疑林涉嫌掏空，依《證交法》送辦。台北地檢署調查後，8日依罪嫌不足，將林女不起訴處分。

林金燕自2006年至2019年擔任股票上市的台灣農林公司董事長兼總經理，並兼任農林子公司台林投資公司董事長，遭股東檢舉她於2012年2月、5月、2013年3月間，以農林、台林公司資金，以現金增資方式，花費1億7000萬元高價購買虧損嚴重的雋大公司股票1萬7000張。2013年12月、2014年10月林女再以每股0.1元購買雋大公司股票給特定人，涉嫌掏空。

此外，林女遭檢舉於2012年間以台林公司名義花費115萬9000元，委託坊間公司徵求股東委託會，以鞏固她個人在農林的經營權，涉嫌違反《證交法》，案經金管會、調查局送辦。

檢方調查時，林否認掏空，辯稱農林及台林持有雋大過半股權，因雋大突發生財務危機，才決定以增資方式挹注雋大，若不救雋大，農林會被供應商求償，過程有先向董事會報告，之後也是依據董事會決議賣掉雋大。至於台林花115萬9000元是協助農林辦股東會，徵求委託書用是大股東自己負擔，不是由台林支付。

檢方認為，雋大確實虧損嚴重，已拖累農林經營，處分雋大並無惡意賤賣情事，且依據證券商資料，林女徵求委託書都是自己付費，認定林女罪嫌不足，將林女不起訴。