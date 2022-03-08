看好台灣民眾喜好頂級日式料理，台北美福大飯店於春暖花開的三月時節，攜手日本佐賀縣農業協同組合，３月10日起至4月29日引進深受日本民眾喜愛的佐賀牛、時令海鮮，以及有明海特產海苔，由晴山日本料理的日籍料理長湯本誠操刀，除了將和牛以涮、煎、蒸等多樣手法烹調，帶出和牛鮮味，亦同步推出產地直送佐賀鮮魚與佐賀海苔等多款料理，在國境尚未開放的日子，讓大家先用味蕾遊佐賀。A5佐賀牛蒸籠料理雙人優惠價3,780元+10%，日本佐賀特別套餐每位4,200元+10%。

日本佐賀縣素有「日本稻米之鄉」之稱，北臨脊振山脈，南臨多良岳山脈，廣大平原蘊含肥沃土壤，自古即為九州主要農耕區域，山林間流著全國百選最佳水域之一的「清水河」，孕育出的牛隻脂肪細膩，風味甘甜濃厚，油花分布均勻，色澤鮮艷。佐賀牛以「高品質」與「穩定產量」揚名全國，成為日本國民心中頂級和牛的代表。佐賀縣農業行會認定的肥育農家，其養育的黑毛和牛種於日本食肉等級協會設定的牛肉貿易規格中，肉的品質在脂肪紋路度的BMS測值(Beef Marbling Standard)中，必須達到7級以上(最高12級)。西元2000年八大工業國沖繩高峰會，及2017年日本首相安倍晉三與美國總統川普亞洲行會面時，更被指定選為共同享用之晚宴食材，可見日本佐賀牛的迷人風采。

美福飯店晴山日本料理擁有炭火、鐵板、涮涮鍋等不同主題料理區，料理長湯本誠特別規劃可一次品嘗佐賀海陸鮮味的日本佐賀特別套餐，首推A5佐賀牛搭配松露馬德拉醬汁，吱吱作響的鐵板魔術秀，透過主廚熟稔的料理巧手，搭配法式風味的馬德拉醬汁，帶出和牛入口即化的醇香風味。

晴山另有台灣唯一由日本佐賀的季樂餐廳授權打造的「檜木蒸籠」，讓散發濃濃檜木香味的蒸籠，以「蒸」的方式搭配滿滿的蔬菜鋪底，呈現佐賀牛肉的美味。料理長選用六種時蔬鋪滿檜木蒸籠上，蒸約5分鐘後，添上滿佈大理石油花的佐賀沙朗牛肉，再蓋上蒸1分鐘左右即可，肉質粉嫩的和牛搭配綠意滿滿的鮮蔬，沾裹以金桔、醬油、味醂、蔥花、蘿蔔泥及昆布柴魚湯調製而成的橙醋醬，或是以白芝麻搭配味醂、淡口醬油所調製的胡麻醬，精心調配的醬汁與佐賀牛肉的鮮美原味相得益彰，一口嚐下滿滿極致享受。

除了台灣消費者熟知的佐賀牛外，此次更引進佐賀海鮮及海苔。佐賀海苔口感香濃甜美，生產量為日本全國第一，主產地為有明海海域，該海域是混合了海水和淡水的九州最大海灣。由於漲退潮的水位落差最大可達6公尺，潮間帶上孕育出各具特色的海產，並供應至全國各地。其中在有明海採收的海苔被稱為「有明海苔」，在陽光與海潮交互作用下孕育了豐富的無機質與營養鹽，造就了海苔的最佳生長環境，再經由養殖漁家的細心照料下，孕育出最高品質的鮮味海苔。

湯本料理長除了使用有明產海苔推出「鮪魚大腹手卷」及「海膽手卷」外，海鮮類則首推使用佐賀著名的花枝運用在套餐裡的「佐賀花枝真丈」，使用佐賀鯛魚推出「佐賀薄切生魚片佐橙醋」及系列烤物，包括選用新鮮的白鯧佐味噌的「白鯧魚西京燒」，以及搭配香甜柚汁的「鰆魚柚庵燒」，品嘗來自佐賀的滿滿海味。