全球第四大壓縮機廠瑞智精密2月及前2月銷售台數雖雙雙出現負成長，仍創同期次高；去年反映鋼材等原物料成本上漲，平均調高售價5.5％，造就前2月合併營收，締造同期新高。

瑞智2月壓縮機銷售128.65萬台，月減23.94％、年減20.77％；2月合併營收15.29億元，月減幅26.92％，年減10.24％。前2月壓縮機累積銷售297.78萬台，年減少15.10％，改寫同期次高；前2月合併營收36.22億元，年增0.74％。

瑞智表示，去年2月及前2月海外疫情趨緩，大陸則鼓勵民眾就地過年，帶動大陸整體空調市場銷售量增加，瑞智生產空調壓縮機也受益，才呈現去年2月及前2月銷售台數雙雙改寫歷史新高，今年2月及前2月回復正常銷售，但囿於去年同期墊高比較基期，才出現銷售衰退。

瑞智表示，瑞智今年前2月合併營收比去年同期增加，主因是瑞智反映鋼材等原物料成本上漲，去年調整售價所致。

烏俄開戰以來，國際鋼鐵、銅及鋁錠等原物料行情上漲，瑞智表示，瑞智目前陸續與客戶個別談調售價事宜，但沒有整體漲價政策，今年是否全面漲價，端視後續原物料價格漲跌情況而定。