大震撼！大S宣布再婚 新郎是韓星「酷龍」：將來台蜜月

韓團「酷龍」成員具俊曄今突然官宣結婚，對象是3個月前才離婚的前女友大S，讓網友們直接炸鍋。網紅「台灣妞韓國媳婦」也發文表示，對於一覺醒來大S突然變成韓國人妻感到驚訝，但也很祝福他們，其中一位網友卻歪樓直呼，這個故事告訴我們，要和舊愛破鏡重圓的首要條件是「不能換電話號碼！」

「台灣妞韓國媳婦」今在臉書粉專發文說，一覺醒來，大S（徐熙媛）竟然也變成韓國人妻了，她其實很好奇她與老公溝通平常都是用啥語言，不管怎樣，兩人互相珍惜就是件好事情，真的恭喜了。

貼文曝光不到1小時，就吸引了近8千人朝聖，不少網友留言表示，「熙媛應該是用韓文吧！印象中她是會為愛學習外語的」、「蠻佩服她的勇氣」、「好想知道前夫那邊的反應喔」、「據說兩個人都為對方學過中文、韓文這樣」、「人生很短，能把握就不要再錯過，欣賞她的勇氣」、「覺得熙媛這個名字就很韓國耶！恭喜她」。

其中一名網友歪樓說「所以要和舊愛破鏡重圓不能換電話號碼！」讓不少網友瘋狂點讚，「來賓點播：舊愛還是最美」、「我也一直都沒換號碼」。另有網友則說，看到男方稱呼大S「熙媛啊！」總有種韓劇裡面婆婆叫媳婦的即視感。