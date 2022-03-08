Making History:



Last year, Israeli "Adir" (F-35I) fighter jets successfully intercepted two Iranian UAVs launched towards Israeli territory. pic.twitter.com/FQsEjKzxct — Israeli Air Force (@IAFsite) March 7, 2022

歷經將近1年後，以色列空軍終於解密，公布了2021年3月13日F-35戰機首下殺手，成功擊落至少兩架伊朗無人機的錄影，而這是目前已知「閃電II」（Lightning II）隱形戰機在空對空作戰中首度發揮致命的殺傷力。

據《動力》（The Drive）和《突發防務》（Breaking Defense）網7日報導，以方說，當時這些無人機正往他們的領土飛去，因此出動了F-35I「全能王」（Adir），執行全球已知的首次官方證實F-35擊殺任務。而這反映出以色列在戰鬥中擴大這些戰機用途的迅速步調。

In March 2021, IAF F-35I "Adir" fighter jets successfully intercepted two Iranian UAVs launched towards Israeli territory.



The UAVs were successfully intercepted, making it the worlds first operational UAV interception by an F-35. pic.twitter.com/HW08fYxlkj — Israeli Air Force (@IAFsite) March 6, 2022

Judging by the fact you can see the prop in some of the footage this looks like an #Iran|ian Shahed-161. There are other variants of the RQ-170 clone such as the 171, 181 and 191 which use a different engine such as a jet engine https://t.co/ICpjMf8OYL pic.twitter.com/pbl8DCyHKX — Aurora Intel (@AuroraIntel) March 7, 2022

不過，這也凸顯出動用高大上的尖端戰機，來對付廉價無人機，尤其是中東無人機擴散威脅的懸殊問題。這些伊朗製無人機雖是從美國RQ-170「哨兵」（Sentinel）無人隱形偵察機獲得靈感，但卻要小得多，並通常以螺旋槳驅動。

以色列說，當這兩架伊朗無人機正要飛往以色列時，F-35I加以攔截，並從很遠的距離將它們擊落。雖然以色列空軍並未透露確切距離，但表明和鄰國協調後，執行了這次攔截任務。而這所意味的，可能是親伊朗民兵從伊拉克或敘利亞發射無人機，雙方一度在約旦上空交手。據以色列國防軍（IDF）先前說，以前曾發生過這種狀況。