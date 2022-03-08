武陵農場桃子園溫室再度化身為冰雪奇緣裡神奇的童話世界。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場深紅色的琉球緋寒櫻盛開中。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

福壽山農場氣溫低至1度，千櫻園的櫻花被凍傷，所幸花況已近尾聲。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

千櫻園的櫻花被凍傷，當風而吹過來飄起櫻花雪，花瓣落滿地。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

福壽山農場的花被凍傷。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

昨天氣溫驟降，福壽山農場氣溫低至1度，千櫻園的昭和櫻、富士櫻被凍傷，所幸花況已近尾聲，而晚生白色大島櫻、霧社櫻等開約1成，未受低溫影響。武陵農場昨晚氣溫約-1至0度，桃子園溫室再度化身為冰雪奇緣裡的童話世界，猶如水晶世界般夢幻美麗。

武陵農場副場長胡發韜表示，昨晚至清晨氣溫約-1至0度上下，由於水氣不足，園區只結霜沒下雪，但武陵農場桃子園溫室再度化身為冰雪奇緣裡神奇的童話世界，猶如水晶世界般夢幻美麗。

此外，由於受低溫影響，武陵農場的刺梅有些許結霜，但不影響生長，晶瑩剔透相當美意，也形成另一幅獨特的優美景致，吸引許多遊客駐足欣賞，農場的刺梅逐漸盛開中，象徵春天已悄悄到來。

福壽山農場平日約有1000人遊客造訪，漫步在千櫻園的櫻花林間格外心曠神怡，昨天氣溫低至1度左右，早上工作人員巡視園區，赫見千櫻園紅、粉紅色的昭和櫻及富士櫻都凍傷，所幸花況已近尾聲。

福壽山農場副場長王仁助說，當微風吹過來，被凍傷的花瓣會產生飄櫻花雪的優美景緻，顯得浪漫滿分；另外，晚生的白色大島櫻、霧社櫻目前開花約1成，不受凍傷影響，將接力登場，遊客上山仍有櫻花大飽眼福，而梨花也在綻放中。