在三八婦女節日各機構投資者紛紛公布和婦女相關各項調查，Morningstar則表示，在Morningstar性別多元化指數Morningstar Gender Diversity indexes）中，有三市場是性別多元化得分最低的市場，分別是美、港及日。

Morningstar駐芝加哥的指數策略師Dan Lefkovitz表示，過去兩年，在新冠肺炎疫情下，女性面對艱難處境。從作為前線員工面對疫病傳染風險到家庭暴力事件上升，以至肩負照料家庭的重擔，全球女性受到的影響尤其大。建立包容文化的公司能夠全面廣納各類人才，並從認知多元化中受惠，不但有助推動人權進程，更有望實現最大的股東價值。

就地區而言，美國、香港及日本為Morningstar性別多元化指數（Morningstar Gender Diversity indexes）中性別多元化得分最低的市場。在美國，僅有5％的公司公布性別薪酬差距數據，香港及日本則只有4％及2％。香港在性別平衡方面得分較高，其勞動人口中約有40％為女性。專業研究機構Equileap的研究顯示，在已發展市場中，日本公司的性別多元化程度最低。

Morningstar表示，從行業來看，公用事業通常因董事局層面的性別多元化、培訓及職業發展以及包容性招聘而得分較高；與此同時，科技行業的女性僱員比例偏低，並且長期存在性騷擾問題。

即使在香港、日本在Morningstar性別多元化指數（Morningstar Gender Diversity indexes）中性別多元化得分低，但是有些亞洲公司的性別多元化方面得分較高且在指數中獲得超配權重(Overweight)，Morningstar表示，如總部位於香港的恆生銀行，在女性僱員比例方面得分較高，其各級員工－普通僱員、管理層、行政人員及董事會中均有女性參與。該銀行亦提供親職假及靈活工作選擇，以促進性別多元化。另外，香港的中電控股在反虐待政策以及職業發展、僱員培訓及平等機會方面表現優異。該公用事業公司憑藉其員工性別多元化、親職假及工作彈性政策獲得不俗評分。

Morningstar進一步表示，日本的NTT Data在性別比例方面表現較佳，特別是其大多數員工隊伍中均有女性參與。該資訊科技提供商實施多項政策，在其業務及其供應鏈中推動性別平等。公司提供親職假及靈活工作方式。另新加坡的城市發展(City Developments Limited)憑藉其行政人員及管理隊伍中的女性僱員比例而獲得不俗評分。該房地產企業制定有效的政策，促進僱員發展及打擊虐待行為。公司提供親職假及靈活工作方式，並憑藉在其供應鏈中推動多元化而獲得較高評分。