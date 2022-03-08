1名某大學醫學院牙醫系曾姓學生，日前與女友一同開車前往花東環島旅行，行經北宜公路時，男方嫌女方開車過快，兩人發生口角，曾男一氣下中途下車，女方也負氣離去，事後女方回頭找人卻不見蹤影，擔心男友發生意外急得報警尋人，離奇的是，警消出動大批人員進行搜索後，竟在四堵溪上游溪中尋獲曾男，當時已無呼吸心跳，送醫後仍宣告不治。目前檢警相驗，曾男身上並無外傷，但死因仍待釐清。

曾男與女友在環島時發生口角，負氣下車後，離奇陳屍溪中。（民眾提供）

女方向警方表示，她於４日時開車南下到高雄找男友，一同出發前往花東，預計花５天的時間環島，隔天晚上輪到她開車的時候，男友一直告訴她，她開很快，但陳女一直覺得是正常速度，在經過北宜公路時兩人發生大吵，曾男負氣下車，陳女冷靜過後，便回頭找男友和好，不料沿路怎麼找都找不到人，擔心男友出意外便報警，請警方協助幫忙找人。

警方５日晚間獲報後，沿著北宜公路附近搜尋，但毫無結果，隔日早上再度搜索時，於當天早上9時許，在新北市坪林區石嘈里碧湖九號下方四堵溪的溪面上游發現曾男。將人救上岸時，已無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治。曾男遺體於昨日相驗，初步研判沒有外力介入跡象，死因仍待調查釐清。