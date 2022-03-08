大震撼！大S宣布再婚 新郎是韓星「酷龍」：將來台蜜月

韓國天團「酷龍」成員具俊曄8日無預警宣布結婚，對象竟是20年前曾交往的大S（徐熙媛），將在3月中抵台辦理結婚手續，具俊曄今接受韓媒TVDaily訪問時也曝光了求婚細節，透露當時得知大S的離婚消息，便鼓起勇氣打了電話，「還在很焦急她會不會接我電話，幸好她很高興地回應我了，一聽到她的聲音，就好像回到了20年前」。

2人就這樣聯絡了好幾個月，「真的很想要見到她，但因為新冠肺炎，如果不是家人就不能入境台灣，所以我只能在原地焦急地踱步」，因此具俊曄便鼓起勇氣：「不想再更晚了，我問她『我們成為一家人好嗎』，這樣我們才能見到啊，她也很爽快地答應了，我們都是非常熟悉彼此的人了，不需要特別再見面，不久前便下定決心步入婚姻，也已經登記結婚了。」

報導中還指出，具俊曄即將來台數月與大S共度新婚生活，他也吐露現在的心情：「雖然現在的狀況必須小心翼翼，但我很開心也很幸福，希望大家能給我們祝福。」