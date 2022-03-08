女警陳家蓁細心地幫迷途的盧姓老婦人穿上警察雨衣禦寒。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方將身穿警察雨衣的盧姓婦人帶回派出所。（翻攝照片／石秀華高雄傳真） （陳家蓁提供／石秀華高雄傳真）

高雄發生氣爆的當年，讓女警陳家蓁放棄律師考試決定從警，圖為陳家蓁和女兒的甜蜜合照。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名71歲老婦人上個月在15度低溫又下雨的氣候下，迷失街頭，鳳山分局南成派出所女警陳家蓁獲報到場，見老婦人穿著單薄，全身淋濕不斷發抖，立即脫下警用雨衣，讓老婦人穿上，暖心的舉動，不僅讓婦人女兒欣慰地說「謝謝妳給我媽媽溫暖」，文章在市警局臉書官網貼出後，被網友讚爆：「真的是人民保母」；事實上，從警5年的陳家蓁，是法律系畢業的高材生，棄律師袍改穿警服，背後隱藏了一顆巨大的洋蔥！

2月23日下午3時許，高雄市寒流來襲，天空飄著細雨，在氣溫只有15度的低溫下，患有失智症的71歲盧姓老婦從家中外出後迷途，因全身被雨淋濕，身體不斷發抖，瑟縮在家和五街一處民宅的騎樓下，民眾發現後報警。

當時執行巡邏勤務的鳳山分局南成派出所警員陳柏興和女警陳家蓁獲報到場，陳家蓁見盧姓老婦人全身淋濕，身體不斷發抖，立即將身上雨衣外套脫下，替盧婦穿上，盧婦瞬間秒變「全國年齡最大的女警」露出笑容，警方將她帶回派出所內，給予熱茶暖身。

警方發現盧婦身上掛有愛心項鍊，隨即致電盧婦的廖姓女兒，當時廖女因母親失蹤，正在前鎮分局一心路派出所報案，接獲南成所的電話，即奔赴到場，廖女趕來後，發現母親身穿警察雨衣，對著陳家蓁感激地說：「謝謝妳給我媽媽溫暖！」。

「迷途老婦身穿警察雨衣」的故事被貼上市警局官網臉書後，得到近2000名網友按讚，網友稱許陳家蓁行為「真的是人民保母」、「雖然小小的一個舉動，感動人心」、「溫暖溫馨的人民保母」、「人美心更美」、「滿滿的愛心」。

因一個暖心舉動，被網友讚爆的女警陳家蓁，104年特考班畢業，從警5年，陳家蓁是東海大學法律系畢業的高材生，25歲結婚，正準備律師及司法官考試，同時間考上警察，但還未決定當警察，加上後來懷孕，因此暫時保留警察受訓資格，一方面在待產期間仍繼續準備國家及律師考試。

2014年7月31日，高雄發生震驚全國的氣爆，家就住在氣爆區的陳家蓁，從窗戶看見屋外一片火海，知道警消的學長姐有不少人受傷後，於是放棄律師考試從警。

陳家蓁說，當上警察顛覆她的想像，透過工作看到不同層面的家庭，也更珍惜她和家人的生活，因法律系的背景，成為派出所內的「法律小老師」，處事認真，和同事相處融洽，年輕的學弟妹暱稱她為「大媽」；曾有考上司法官的同學問她，「會不會後悔當警察？」樂在警察外勤工作的陳家蓁斬釘截鐵地說：「至今不後悔，當警察很有意義」。