歷史經驗顯示，全球重大金融或地緣政治事件，對股市影響往往是短暫的，恐慌情緒讓市場經歷劇烈波動，待緊張局勢緩和後，股市往往有大幅反彈機會，重新回歸經濟基本面，目前趁勢逢低布局，相對看好美股及亞股。

瀚亞投資表示，統計過去十年的2010～2020年期間，全球共發生32次地緣政治與重大金融事件，其中包括2010歐債危機、2016年英國脫歐公投、2019年中美貿易戰等。若能把握低檔機會布局，有機會洞察收益先機，尤其美股、亞股跌深後中期反彈可期，建議把握機會定期定額低檔布局。

觀察近年與俄羅斯相關的戰事，2014年2月的克里米亞危機，當時俄羅斯攻打克里米亞，進而導致油價在事件前後見到高點。但整體對股市影響相對小，例如S&P500指數在俄羅斯入侵前三週內經歷波動，但復甦相對較快，亞洲股市影響相對較小，至於當年制裁俄羅斯導致油價上漲，反而有利歐洲石油和天然氣公司，從而提振歐洲股市表現。

進一步回顧2010～2020年間全球重大金融危機及地緣政治事件，統計32次地緣政治與重大金融事件，美國S&P500指數及MSCI亞洲（日本除外）指數，平均最大跌幅分別為9.0％及12.3％，其中美股表現抗跌。但歷經重大金融事件發生後一年，S&P500指數及MSCI亞洲（日本除外）指數平均上漲11.9％及7.1％。

瀚亞投資指出，地緣政治經常是導致市場修正的原因之一，但並不會引導市場進入「熊市」。就投資角度來看，通貨膨脹可能是未來市場更重要的議題，如美國今年消費者價格指數（CPI）可能保持上升趨勢，且持續的供應鏈瓶頸，將影響核心個人消費支出價格指數（PCE）。預期經歷短暫的市場波動後，將回歸基本面，短期市場劇烈修正，反倒為市場提供長期布局機會，看好美股、亞股具備成長機會與投資評價。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平認為，受到升息壓力與俄烏戰爭影響，美股短線震盪，需承受相對大的壓力，但中長期來看，在市場需求強勁下，半導體業者營收仍有上修空間，美國科技股充滿投資潛力，建議關注雲端科技長線題材，可把握目前美股明顯修正，尋找進場時機，或利用定期定額、分批單筆方式逢低布局。