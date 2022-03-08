從2月21日俄羅斯總統普丁承認烏東兩國獨立至今，市場仍不乏逆勢上漲或相對抗跌者，因應避險防禦布局，可進行汰弱留強、趨吉避凶的調整，度過市場波動期，其中最大受惠者為商品及商品生產國，包括天然資源、黃金、拉丁美洲，建議從天然資源或黃金產業、側重商品出口國的新興市場當地債券基金介入，及高防禦配置的波灣債券型基金。

統計近一周整體固定收益型ETF獲資金淨流入68億美元，主要淨流入美國固定收益型ETF有55億美元，歐洲、新興市場與全球固定收益型ETF分別有7.7億、2.8億及1.8億美元淨流入，新興市場當地貨幣固定收益型ETF為資金淨流出2.4億美元。以投資信評類別觀察，投資等級與高收益固定收益ETF，分別獲資金淨流入55億及3.2億美元，其中高收益固定收益型ETF為今年來首次單周淨流入。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，俄烏衝突推升能源價格飆漲，後續可能抑制需求並更推高通膨預期，歷史上地緣政治對各類資產的影響不同，若衝突持續更長時間可能導致低需求、低成長、高通膨的環境，風險性資產與政策都將面臨更大挑戰。

在今年來的市場修正前，降低對股票資產的偏好，並將在市場波動中尋求機會，展望前景不確定性高，將有助保持投資組合的高度彈性。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗指出，波灣國家基本面題材包括疫情控制有成、杜拜和卡達舉行的國際活動有助帶動旅遊相關產業復甦、高油價時代、結構性改革仍在進行、市場對發行的波灣債券需求熱切，五大利多題材。後續將持續觀察美國通膨，市場預期可能於今年上半年見到高峰，在市場震盪加劇下，突顯正確避險策略的重要性。

富蘭克林證券投顧認為，俄烏交火導致全球投資市場恐慌，一般預估聯準會3月積極升息2碼的可能性大幅降低，避險需求亦將壓抑美國公債殖利率，結合高油價和美國公債殖利率陷於區間的情境，較有利於產油波灣債市的表現，可列為現階段防禦性的債券產品選項。