俄烏戰事擴大，俄羅斯控制歐洲最大核電廠札波羅結（Zaporizhzhia）加劇市場恐慌，美歐也加大對俄羅斯金融及經濟制裁，俄羅斯債信評等落入垃圾等級，衝擊全球市場持續震盪，累計全球股市下跌2.72％，風暴核心的歐洲承壓最重，MSCI歐股指數跌近7％、新興歐股跌逾27％，但美國資產續獲資金青睞。

統計近一周整體股票型ET淨流入147億美元，主要流入美國股市84億美元，全球、新興市場、日本、亞太與大陸及拉美股市分別有33億、16億、14億、12億、3.5億及1.5億美元淨流入，但俄烏戰火直接影響的歐洲與東歐股市則是淨流出31億及0.03億美元。

富蘭克林證券投顧分析，俄烏戰事已進入第二周，西方國家加大對俄羅斯金融制裁，對全球經濟成長和通膨的影響仍在發酵，也將牽動央行政策走向。隨戰事傷亡人數攀高，雙方進入談判階段，局勢隨時可能出現變化，建議以靜制動等待情勢明朗。

區域別來看，美國經濟和企業獲利跟俄烏兩國的貿易連結度較低，亞洲小型股以內需為導向，預期受到的影響相對較小，短線因心理面恐慌導致的修正提供中長期投資者布局買點。且俄烏衝突可能放慢美歐央行未來升息步調，預期美國公債殖利率將呈現區間整理，有利先前因利率彈升而承壓的科技產業型基金。

基礎建設和公用事業產業型基金具備較不受景氣循環影響、應對通膨和高股利等優勢，可望成為股票資產中的資金避風港，穩健者可透過多元配置的美國平衡型基金介入。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，總體經濟存在眾多不確定的環境，企業未來盈餘和成長的可預測性就顯得格外關鍵，在這種環境下，基礎建設和公用事業類股表現將優於其他股票。預期今年將面臨經濟成長放緩及高通膨環境，基礎建設產業不僅防禦、防禦中更帶有成長利基，觸媒包括低碳經濟轉型趨勢帶動更多基建投資、美國基礎建設法案將加速電力傳輸網路發展。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯認為，雖然擔憂利率上升及通膨對成長股評價帶來挑戰，但利率上升意味經濟成長穩健，且通膨將迫使企業投資於生產力工具，以管理上升的勞動力成本，對科技支出有利。目前正處於數位化轉型的開端，科技產業具強勁且長期的成長優勢，正面看待科技股中長期前景，近期科技股回檔，可趁機尋找布局機會。