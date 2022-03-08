深綠色彩的凱達格蘭基金會今公布台北市長參選人支持度，民調顯示，若台北市副市長參選人黃珊珊參選出現三角督，國民黨參選呼聲最高的立委蔣萬安，領先民進黨的優勢縮小，跟衛福部長陳時中縮小到只有1.0個百分點，黃珊珊參選成為扭轉選情的關鍵。

2022台北市長選情評估，民調顯示，民進黨若派出無任所大使林佳龍、衛福部長陳時中、前副總統陳建仁對上國民黨的蔣萬安，林佳龍32.5％、蔣萬安48.3％；陳時中37.7％、蔣萬安45.2％；陳建仁37.2％、蔣萬安44.2％。

若國民兩黨對決，蔣萬安穩定領先民進黨候選人；蔣萬安領先林佳龍15.8個百分點、領先陳時中7.5個百分點、領先陳建仁7.0個百分點。

不過選戰若加入台北市副市長黃珊珊；林佳龍26.9％、蔣萬安35.7％、黃珊珊25.6％ ；原蔣萬安對決林佳龍的優勢的大安、文山選區，20到39歲、時力支持者，轉為支持黃珊珊較多，蔣萬安支持度從48.3％減少了12.6個百分點，林佳龍支持度從32.5％減少了5.6個百分點。

民進黨若派陳時中，民調為31.0％、蔣萬安32.0％、黃珊珊24.9％；原蔣萬安對決陳時中的優勢大安、文山選區轉為支持黃珊珊較多，蔣萬安支持度從45.2％減少了13.2個百分點，陳時中支持度從37.7％減少了6.7個百分點。

若是陳建仁，民調為29.6％、蔣萬安33.2％、黃珊珊24.9％ ；原蔣萬安對決陳建仁的優勢大安、文山選區轉為支持黃珊珊較多；蔣萬安支持度從44.2％減少了11.0個百分點，陳建仁支持度從37.2％減少了7.6個百分點。

若台北市長出現三角督情形，蔣萬安領先民進黨林佳龍8.8個百分點，領先陳時中1.0個百分點、陳時中領先3.6個百分點，支持度大幅縮小，因此蔣萬安在兩黨對決或三角督情形佔有優勢。

黃珊珊除了在大安、文山選區深獲多數選民支持，且在20到39歲年輕族群，她獲得的支持度皆高於國民黨與民進黨的參選人，黃珊珊的參選，將使戰局產生變化。

民調對象以戶籍在台北市12個行政區，年滿20歲的一般民眾，以市內電話調查，111年03月03日至05日，晚上18時30分至22時，分層比例隨機抽樣法，共完成1074份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點間，依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權。