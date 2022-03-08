受到俄烏戰爭影響，國際鎳價狂飆，7日盤中最高點漲到5.5萬美元，收在5.03萬美元，漲幅近7成，受此影響，國內不銹鋼業者鑑於原料成本變化太大，不敢輕易接單，不是抱持「靜觀其變」的態度，就是限量接單，以降低衝擊。

2月底，俄烏開戰後，國際鎳價曾飆破2.5萬美元，在原料成本激增下，燁聯、唐榮及華新麗華等上游不銹鋼板材和盤元大廠紛調漲3月份內外銷價格，其中燁聯、唐榮內銷價每公噸大漲6,000元，外銷價每公噸大漲150～250美元，華新內銷價也漲6,000元，外銷價更大漲200～400美元。

不料，俄烏戰火延續12天尚未落幕，加上鎳原料佔全球產量7％左右的俄羅斯暫停報價與出口，導致鎳原料不確定因素增多，造成國際鎳價7日飆漲近2萬美元美金，根據英國倫敦金屬交易中心7日盤中最高價來到55,000美元，收在50,300美元，漲幅近7成。

對於鎳價飆漲，不銹鋼上游業者認為，主要是戰爭不確定因素增加，且鎳原料交易也變的不穩定，目前對於內銷盤價仍按步就班，每月開盤一次，也就是暫無封盤的計畫，將於月底開盤時再視原料成本變動情況，與整體市場需求狀況，做適度的反映，至於外銷市場與報價方面，則「靜觀其變」，將再觀察幾天後，再視市場行情與成本狀況，做適時的反映價格。

另有下游業者表示，看到鎳價狂飆，原料成本變化太大，除了3月份按照規劃出貨外，對於3～4月份接單，採取更審慎態度，暫時限量接單，以降低衝擊。