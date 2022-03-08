台中市興中街集合住宅大樓發生奪走6條人命的大火，市長盧秀燕8日在市政會議表示，執法影響公共安全堆積物只限公共區域，私宅無法執行公權力，已連絡立委在立法院提出修法，由國家統一制定法規，市府要研訂地方自治條例，避免私宅堆積有公共衛生風險或置放危險物品，成為不定時炸彈。

盧秀燕表示，興中街發生火災造成6人死亡6人受傷，感到非常的心痛，因為大火釀成6人死亡，可見火勢嚴重還有很大濃煙，感謝消防局弟兄出生入死，短時間內完成滅火與搶救，警察局弟兄不到1天時間，迅速破案逮捕嫌犯，現在該名嫌犯與房東移送法辦。

她說，因堆積物造成逃生困難，環保局針對房東長期堆積廢棄物品可能涉及助長火勢，環保局過去兩年開出24張罰單，警察局將房東移送法辦，但也效果不彰，房東堅不清理，環保局定時或不定時清掃，還遭房東控告侵占。

盧秀燕指出，這起案件逮捕縱火犯正在偵辦中，但針對堆積物品造成逃生問題，這是嚴重公安議題，有些人喜歡在私宅或公共區域堆積影響逃生的物品。

環保局密切開罰，還幫忙強制清理，還要被告侵占物品，公權力只能著墨在公共區域，公寓裡面屬私宅無法處理，造成公安的風險。

「我喜歡堆在我家，製造環境的髒亂是我家的事」，盧秀燕說，以當前的法律沒有辦法處理私宅堆雜物影響公安問題，她強調這不是私宅問題，因為可能造成公共衛生髒亂，甚至導致疫情甚至會引起破口的風險。

盧秀燕指出，這種風險是所有民眾要共同承受，政府要去收拾，她已指示市府相關單位研議是不是要自己修法，或是全國一致性修法，也請立法院審視，對於私宅包括公共衛生，包括他這個堆積物品，或釋放有危險的物品。

她強調，國家是不是應該統一制定的法律，針對堆積影響公安的雜物民眾，如果造成公共安全疑慮，應該予以妥善處理修法，如果政府沒有辦法對私宅執行公權力，沒有辦法解決這些問題，就要靠修法改善。

針對法律方面，盧秀燕表示，現正在審視連絡立委，針對違規堆置雜物，能有法源改善， 以該案為例，環保局4日才清過一次，在縱火犯犯案後，大量堆積物品助燃，審視公寓大廈造成的公安風險，要趕快修法保障居住安全。