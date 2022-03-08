生育危機！ 國策顧問李茂盛籲補助年輕女性凍卵

三八婦女節，不孕症權威李茂盛公布茂盛醫院去年一整年卵子庫存量(AMH)檢測數據，直指30歲以下女性有6％、35歲以下女性則有15％卵子庫存量不足都屬難孕族群，為搶救生育率，李茂盛也呼籲政府比照人工生殖補助對30歲以下女性有條件補助凍卵。

小英之友會創辦人、國策顧問、茂盛醫院長李茂盛與茂盛醫院執行長李俊逸選在三八婦女節公布110年來該院接受卵子庫存量(AMH)檢測共4632人次統計數據，結果發現：30歲以下1017位受檢者中AMH小於1.2（已是卵巢早衰、卵子庫存量太低）佔6.49％；AMH小於2生育力欠佳的難孕族群佔13.27％；而AMH大於2，屬正常者有86.73％。

另，35歲以下2505位受檢者中AMH小於1.2的人，屬卵巢早衰、卵子庫存量太低者佔9.58％，這群人在40歲時恐沒有好卵可用；AMH小於2者，屬生育力不佳者佔比為19.32％；AMH大於2者正常者佔80.68％。而38歲以下3312位受檢婦女中AMH小於1.2者佔13.35％；AMH小於2者卵子庫存量偏低者佔高達24.67％；AMH大於2者則佔75.33％。

分析原因，李俊逸認為「科技污染」是年輕女性生育力的最大殺手，Nature等期刊已有論文指出環境中的化學物質：化妝品、沐浴用品、香氛劑、清潔劑、農藥…等會讓女性荷爾蒙被干擾，導致卵巢功能降低。另，生活壓力、熬夜、3C產品都可能對男女兩性的生育力產生很大的負面影響。

李茂盛指出，女性生育力就是國力，搶救生育力，她呼籲，為人父母者可帶成年女兒接受AMH檢測以提早預測生育力，若發現卵子庫存量過低，可考慮凍卵以確保未來生機；他也呼籲政府對於經濟弱勢、30歲以下婦女若AMH值過低可考慮比照人工生殖補助給予補助進行凍卵。