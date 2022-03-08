住戶嘆至今電梯都仍未修理完畢。（洪靖宜攝）

3月3日大停電，造成高雄大寮陽明山莊的25台電梯，壞掉了9台，居民如何上下樓成大問題，住戶嘆對於長輩來說只能「麥下樓！」，且電梯維修費高達66多萬元，還不含工資，這讓管委會擔心只靠管理費實在無法支付，市議員邱于軒呼籲市府成立單一窗口，受理市民和廠商因303大跳電而損失的陳情案，再聘律師向台電求償。

位在高雄大寮區內厝路「陽明山莊」一共715戶，有22棟樓，25部電梯，分別有14層樓及10層樓，自從3月3日大停電後，總共9台電梯故障，導致社區居民出入不方便，而住在高樓層的長輩更是無奈，有住戶嘆：「只能麥下樓！」，或是一次採買需要用品，減少出門次數。

陽明山莊管委會總幹事張台生說，3月3日停電後就壞9部電梯，主機板或是電瓶器燒掉，目前剩3台電梯待修，9台電梯廠商報價，包含更新變頻器等工程，就要66萬4千元，這還不含工資，大樓主要靠管理費來支付維修費，但住戶都是一般中下階層，收入均不高，管理費一坪一個月只收30元，難以支付，目前維修費尚未付給廠商，希望市府能協助向台電公司求償。

高雄市議員邱于軒也表示，希望市府能盡快成立單一窗口，受理市民和廠商因303大跳電而損失的陳情案，後續再由市府統一聘請律師向台電求償，爭取應有的權益。