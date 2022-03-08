大震撼！大S宣布再婚 新郎是韓星「酷龍」：將來台蜜月

大S（徐熙媛）今在臉書宣布與韓星酷龍成員具俊曄再婚，具俊曄同時在IG宣布「聽到她離婚的消息，我找到了20多年前的那個號碼，聯繫了她。幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來。已經錯過太久的時間不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了」。

大S在臉書轉發具俊曄發文「人生無常，我珍惜當下的幸福。感謝一切讓我一步一步走到現在的所有。」還甜稱具俊曄是「歐巴」。

大S稍早回覆表示：「我不會再辦婚禮，也不會再生，家人和孩子知道了都很感動。」大S離婚之後，每天都和酷龍視訊，至於為何她再婚？原因只有一個，因疫情期間，酷龍不能來台灣，唯有結婚，兩人才能見面。據知，兩人平時用英文溝通，大S也略懂韓文，所以語言不是問題，兩人至今也還沒見過面，在韓國登記結婚時，大S沒到場，她是在台灣申請英文文件資料填好之後寄到韓國給具俊曄。

談到酷龍，大S說：「我20至22歲認識他，後來雖然沒有結果，但這對我來說，這是一段很重要的戀情，如今我們再重逢，我和他都很珍惜，現在又有戰爭，所以我們2人都會好好珍惜這緣分。」

她進一步表示：「20幾年前被迫分手後 他就一直單身，直到我離婚 他立刻打電話給我要我嫁給他。我很感謝我們都有追求幸福的勇氣。」小S則說：「當然祝福姊姊。」