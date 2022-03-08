中正紀念堂是不少民眾假日散步的好去處，區內有種類繁多的樹木，有網友曬出一張在該處拍下的告示，該告示清楚寫下「請民眾勿以樹幹按摩，會影響樹木生長」，掀起網友熱議。

中正紀念堂園區內有許多樹木花草，圖為南洋杉步道。（翻攝自中正紀念堂管理處官網）

中正紀念堂位於台北市中正區，不管假日、平日都是許多民眾散心與休憩的好去處，園內隨處可見各式樹木花草與生態水池，也有種滿南洋杉的南洋杉步道環境相當清幽與紓壓。

有網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，透露自己湊巧經過中正紀念堂，但貼在園區樹幹上的告示讓他看了噗哧一笑；透過圖片可見，樹幹被貼上告示牌，告示清楚寫下，「市民朋友好，請勿利用樹幹按摩身體，按摩行為已干擾南洋杉的生長，為維護綠色資源，請多利用健身場內健身器材進行遊憩，謝謝您的配合。」

原來是有民眾以樹幹輔助搔背與按摩，影響樹木生長，園區不堪其擾，只好張貼告示，委婉地勸諫民眾。而文章曝光後，不少民眾笑翻回應，「你又不是樹你怎麼知道他不開心」、「那些老人家是在吸收日月精華欸！」、「南洋杉：當時我害怕極了」、「中正紀念堂是有養熊是嗎？」

也有網友指出，照片中的樹種並非南洋杉，而是櫻花；還有網友歪樓揶揄，建議愛用樹木按摩的民眾，應該試試樹幹充滿凸刺的木棉樹，絕對能準確按到痠痛的穴位。