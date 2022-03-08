北市一名建築師吳礎均2021年4月間在住處附近，看到飼主養的家貓趴在陽台，就無聊持自己玩生存遊戲用的空氣槍打貓，用金屬彈丸彈把無辜的貓咪打到鼻樑斷裂，所幸無生命危險。經台北地院審理，法官認為吳男之舉「輕蔑動物生命」，對社會風氣影響甚鉅，「應予嚴厲非難」，依《動保法》判刑3月、可易服勞役，併科罰金30萬元確定。

一審時，吳男原以簡易判決遭判有期徒刑3月，如易科罰金為9萬元，併科罰金30萬元。但吳男覺得判太重，檢察官覺得判太輕，雙方各自上訴，北院8日二審駁回陳男上訴，全案確定。

2021年4月24日晚間，北市文山區溪口街一名飼養可愛虎斑貓的飼主，竟發現愛貓突然口吐鮮血，大驚失色下送醫急救，發現愛貓鼻骨被金屬彈丸打碎，氣憤不已報警提告。檢警調閱相關監視畫面，發現吳男涉嫌重大，於是聲請搜索票前往吳男家中，當場起出做案用的空氣槍及大批鉛彈。

吳男到案後供稱，自己因為愛玩生存遊戲而有空氣槍及子彈，當時無聊騎車帶著空氣槍外出，以為有野貓跑到民宅，所以才開槍射擊。法官指出，動物保護的目的，是人類將動物視為同伴生物，沒人可無故造成動物痛苦、災難或傷害，而吳男槍擊飼主愛貓，造成貓咪右側鼻甲骨全毀，因此涉犯《動物保護法》故意傷害動物致重要器官功能喪失罪。

法官也斥責吳男，僅為了個人無聊、洩憤等心理因素，便持空氣槍朝提告飼主的家貓射擊兩槍，故意傷害無辜貓咪，其行為輕蔑動物生命，對動物保護之社會風氣影響甚鉅，應予嚴厲非難，因此依法判決並駁回其上訴。