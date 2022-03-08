0303興達電廠人為操作不當導致全台大停電，在野黨對政府冷嘲熱諷，甚至將這次大停電的原因，直接歸咎於缺電，並要求經濟部長王美花下台，但行政院長蘇貞昌拍板慰留，並指派王美花負責督導電網改善。對此，民進黨立委蔡易餘表示，俄羅斯入侵烏克蘭隊電網進行攻擊，如果這樣的攻勢發生在台灣，後果不堪設想，所以他支持王美花改革台灣電網，督導台電強化電力基礎設，且一定要落實電網分散的目標，以守護台灣國安及電力供應穩定。

根據台電公司提出的檢討報告，本次事故是因為「維護人員及運轉人員專業素養不足，缺乏危機辨識能力疏於確認機組間的壓力，僅查核主迴路無誤後即進行測試」而導致。蔡易餘認為，台電公司業務單位的螺絲根本就已經鬆了，這次的事故絕不能只是由公司的營運階層扛起責任，台電公司應該由上而下進行全面而徹底的檢討。

蔡易餘強調，這次跳電並不是因為缺電所導致，但的確凸顯出台灣電力長久以來分布的困境，那就是台灣發電有區域供電不均衡、南電北送嚴重等情況，而且更嚴重的問題是台灣僅有一個電網。

蔡易餘以烏俄戰爭為例，俄羅斯侵入烏克蘭後，針對烏克蘭的電網進行攻擊，如果這樣的攻勢發生在台灣，而台灣這樣單一的電網被攻擊而導致無法輸電，後果一定不堪設想。

0303全台大停電事件後，蔡總統下令要針對台灣目前電網系統進行提升，尤其是務必加強電網分散性與韌性，蔡易餘要求經濟部督導台電強化電力基礎設且一定要落實電網分散的目標，以守護台灣國安，維護台灣用電順暢與安全。