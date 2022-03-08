大聯盟勞資談判若僵持不下，將會取消更多的例行賽，目前已經從162場縮水為156場。這是資方用來對付球員工會的武器，然而這並非可以無限度使用的策略，只要取消的例行賽達到一定場次，資方就會開始賠錢，局勢轉而對球員有利。

洋基投手泰隆（Jameson Taillon）推文指出，球員早已習慣資方的威脅手段，顯然資方給自己設下了一個停損點，他們必須要有一定場次的例行賽才能打平利潤。美媒《The Athletic》記者預測，資方大概損失超過25場例行賽就會坐立難安了，這樣下去和球員主動罷工幾乎沒什麼兩樣。

《運動畫刊》專欄批評大聯盟與資方此次的封館操作實在稱不上高明，甚至是在搬石頭砸自己的腳，「大聯盟老闆不明白他們自己的愚蠢。」2020年球季因為新冠肺炎疫情被迫縮水，那場雙方對談被視為現在勞資協議的前哨戰。球員當時冒著染病風險出賽，資方卻向球員討價還價，大幅減薪、拒付小聯盟薪水，破壞與工會僅存的一點互信關係。

道奇投手伯勒（Walker Buehler）上個月推文質疑「僅僅是要求加薪對抗通膨很過分嗎？」棒球作家Travis Sawchik分析依照通膨的速度，新球季的底薪必須從57.5萬升到65萬美元，工會認為再加上球隊利潤應該是72.5萬美元，但資方最初的開價僅有60萬美元。