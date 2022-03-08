朱立倫推國民黨選制改革 侯友宜：不要再拖了！

國民黨本月5日完成中常委選舉，卻傳出主席名單、換票聯盟等負面消息，傷害國民黨形象，黨主席朱立倫已召集一級主管推動選制改革。新北市長侯友宜今（8）日上午表示，國民黨的黨意與民意落差很大，也錯失很多改變的機會，期待國民黨快速、大幅改變，和民意結合，不要再拖了！

侯友宜說，這段時間以來，民眾對國民黨在很多想法上，黨意與民意的落差很大，尤其民意很期待國民黨改變，國民黨卻錯失很多機會，所以改變雖然為時晚，但做總比不做好，大家反映了很多問題，不要一而再、再而三也都不變，期待國民黨更快速、大幅改變，成為能夠跟民意結合的政黨，這才符合大家的期待，我們一起努力期許國民黨快速改變，不要再拖了！

侯友宜強調，相信國民黨的問題大家都已經很清楚，最重要是民意所在，國民黨就要符合民意的期待，這才是應走的路。我們永遠要以國家、人民的利益為最大的考量，絕對不是以個人、以黨、以派為主，所以走的路線一定守著國家，守著人民，國民黨的改革路線一定要符合國家、人民的期待，這才是對的。