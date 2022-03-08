教育部今宣布，8月1日起，全國高中職（含公私立）第一節課前全校集合活動（如朝會）每周至多1日，當周其他日數的早自習由學生自主運用。同時，教育部推動高中、國中及國小的早自習及第8節輔導課「零考試」，學校也不能以「繞道」或「變形」方式進行考試。

關於高中生「延後上學」議題，教育部經過2次公聽會、5次專家諮詢會及4次和地方政府協調後，在今天修正發布「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規畫注意事項」，但相關內容不只是規範教育部主管學校，而是全國高中職均適用。

教育部國教署長彭富源表示，根據注意事項，調降第1節課前全校集合活動（如朝會、防災演練、公開表揚活動）日數，由每周至多2日，調降為每周至多1日；每周第一節課前，學生可自主規畫運用天數則調高為至少4天，且他們第一節課前抵達上課地點即可。

彭富源表示，注意事項也明訂第一節課開始前不得實施任何學業成績評量；課業輔導時間不得提前講授教學進度表所定的課程內容，也不得對學生實施列入學業成績計算的評量。也就是早自習、第八節「零考試」。

彭富源進一步指出，早自習及第八節「零考試」不只適用於高中職，國中小也要比照辦理。他提醒，學校不要試圖想要在早自習或輔導課進行「繞道」或「變相」的考試，即使家長或學生主動要求要考試，學校也不能去做，否則將被扣獎補助款或減少招生名額的處分。

高中職未來每周周會至多1次，但學生如果還是不參與會怎麼樣？教育部表示，非學習節數的活動的參與狀況，學校不得列入出缺席紀錄，但可以進行管教，如口頭糾正、列入日常生活表現紀錄、通知監護人協請處理、書面自省或靜坐反思，學生德育成績將受影響。

學生第1節課前到校，可以做什麼事？彭富源表示，學生在早自習時間，可以到圖書館看書、在操場運動、參與社團或在教室自習，教育部也會補助學校增設監視器或照明設備的費用，以確保他們提早到校時的安全。