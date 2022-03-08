印度神童阿南德多次針對全球經濟狀態、股市走向甚至是政治局勢做出預測，日前更點出3月16日與4月13日是近期兩個重要的時間點，金融市場將出現重大改變，財富版圖可能因此重新分配，甚至影響人們的收入等，有網友好奇是否真的有人參考阿南德的預測進行操盤，引起正反意見熱議，有人點出，「他準度蠻高的，不然早就下神壇了。」

該名網友在《PTT論壇》上以「有人會真的把印度神童的預測納入考量嗎？」為題發文表示，目前手頭上還剩最後一小批子彈，以投資大盤ETF 0050及VT為主，「大家覺得要現在全梭了，還是觀望等3月16日印度神童說的危機過後再投入？」

文章一出引起網友們熱烈討論，許多人吐槽印度神童都是用似是而非的言論嚇唬讀者，到底準不準其實很難仔細檢視，「真正的預言，人事時地物至少要能講三個出來吧，每次都說有大事發生」、「相信他的人其實並不是無腦，而是恐慌到不想自己判斷」、「到底準不準根本沒人仔細去看」、「他從預言開始每個月都經濟崩盤，總會有對的一天啊」、「當作看娛樂台就好了。」

不過有另一派網友則認為，如果真的是捕風捉影，怎麼會紅這麼久，代表還是有人當作參考，像每周星座運勢預測一樣，「他準度蠻高的，不然早就下神壇了」、「神童真的神準 Omicron剛出來，大家都說是大魔王，只有他說是轉機」、「加減參考，不信也沒差吧，信的可以先預備，沒什麼不好。」

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