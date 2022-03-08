支援香港防疫的大陸國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，接受中國官媒新華社訪問，指香港抗疫工作應堅持「動態清零」方針，同時分階段落實目標，目前要集中醫療資源，優先減少感染、重症和死亡個案，尤其要針對長者等重點人群。

梁萬年建議港府建立一套指標體系，評估哪些人容易變為重症，及時干預；同時參考內地抗疫的「四集中」做法，即集中患者、專家、資源和救治，將有限資源用在「刀刃」上，精準救治重症患者，不應各自為戰。 全民檢測要有周密安排

梁萬年表示，全民檢測是一個系統性工程，要把握時機，亦要有周密安排，包括考慮用甚麼方法檢測、由誰人採樣、如何運送樣本、組織採樣人士，和管理檢測陽性的患者及密切接觸者等。目前抗疫最重要的任務之一，是要採取更有效、更切合實際的措施，遏制疫情上升趨勢，盡快扭轉局面「掉頭往下」。

梁萬年認為，香港必須與新冠病毒鬥爭，控制病毒並切斷傳播，不能選擇「躺平」，否則是危險無窮。科學上未有充分證據，可以認為新冠病毒是「大號流感」，指新冠病毒傳播速度快，整體死亡率較流感高，在香港短時間內造成大量重症患者，嚴重擠兌醫生資源，危及城市運行的生命線，形容香港面臨無法正常運作的危險。

他仍有信心，香港能夠實現「動態清零」的整體目標，但對於需要多長時間要有充分預估，指「動態清零」不是追求零感染，指新冠病毒很容易傳播，而且部份患者無症狀，不容易識別和診斷，尤其Omicron變種病毒流行，目前還未有具體讓市民零感染的手段，只可以盡量追求少感染，以及一旦感染後，盡快發現和採取措施切斷傳出鏈。他說，相信香港一定能夠戰勝疫情。