大陸中央援港防控專家組組長梁萬年日前赴香港支援抗疫。他指出，香港疫情仍處快速上升期，屬於急性暴發流行期，短時間內大量人群感染，產生大量重症患者，嚴重耗費醫療資源，香港面臨無法正常運轉的危險，強調香「港不能選擇躺平，如果躺平，危害無窮」。

梁萬年表示，目前香港抗疫的重點工作是減少重症死亡病例，集中醫療資源，尤其優先針對老年人等重點人群，必須要控制並切斷傳播，盡最大可能保護生命。此外，他稱，香港抗疫工作應該堅持「動態清零總方針」，同時分階段落實這個目標，並強調，「香港不能選擇躺平，如果躺平，危害無窮」。

對於香港即將實施「全民檢測」，梁萬年說，這是一個系統性工程，需要把握時機，例如用什麼方法檢測、檢測出來的陽性患者和密切接觸者如何管理，都要加以考慮，作出周密安排。他對香港實現動態清零的總體目標仍有信心，但要充分預估需要多長時間，相信香港一定能夠戰勝疫情。