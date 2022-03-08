現代人偏好簡單的婚禮儀式，不過一名女網友表示，當初和老公認為辦婚宴麻煩，所以僅登記結婚，但她看到身邊好友辦婚宴幸福的模樣後，也有了補辦婚宴的念頭，老公卻提議，將辦婚宴的錢改買精品包，令她難以抉擇，多數網友則建議，「妳現在不辦，老了一定會後悔。」

原PO日前於論壇《Dcard》指出，和老公在前年12月登記結婚，起初彼此都有共識將辦婚宴的錢省下來出國度蜜月，但受到新冠肺炎影響出國受阻，再加上參加身邊好友的婚宴，感受到歡樂氣氛，讓她也有了想辦婚宴的想法。

原PO說，先生認為辦婚宴一堆儀式很麻煩，且兩人都是從高雄北漂，若要辦婚禮勢必要南北各辦一場，因此提議將辦婚宴的錢換成精品包，令她相當猶豫，「雖然是我夢寐以求的包款，但總覺得好空虛」，並詢問網友「有沒有人辦過像聚餐式的婚宴，新人不進場、不走流程的方式，老公可能不會這麼抗拒了。」

貼文曝光，網友也提出意見，「妳現在會有想辦的念頭，就一定要辦，老了妳一定會後悔」、「現在沒辦的話，妳會唸一輩子的」、「妳既然會這樣想，建議妳一定要辦，不然多年過後一定會懊悔為什麼沒辦」、「我就是請大家來吃飯而已，沒有進場沒有敬酒送客」、「其實婚禮跟精品都是非必要性的，所以要看妳覺得哪一個有價值」、「辦啊！精品包以後再買就好，結婚是一輩子的回憶」、「婚禮形式本來就沒有特定，你們兩個人自己喜歡為主」。