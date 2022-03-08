深綠色彩的凱達格蘭基金會今公布台北市長選舉，是否藍白合？民調顯示，52.1％認為國民黨和台灣民眾黨應各自推出候選人，其中以20到39歲的56.5％最高。

此外，台北市最新政黨傾向；民調顯示，31.2％民進黨、21.9％國民黨、15.5％台灣民眾黨、4.5％時代力量；不偏任何政黨13.2％、未表態10.6％。

至於台北市長柯文哲表現滿意度為45.7％滿意、45.3％不滿意、9.0％無明確意見；柯文哲在20到39歲滿意度最高，高達75.0％、不滿意度為70歲以上為63.4％。

關於年底的台北市長選舉，是否藍白合？ 52.1％的受訪民眾認為國民黨和台灣民眾黨應各自推出候選人，其中以20到39歲的56.5％最高，認為該合作為25.9％，其中以40歲最高，有26.8％。

民調對象以戶籍在台北市12個行政區，年滿20歲的一般民眾，以市內電話調查，111年03月03日至05日，晚上18時30分至22時，分層比例隨機抽樣法，共完成1074份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點間，依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權。