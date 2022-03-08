1名男性上班族日前在社群網站《Dcard》發文，自己受不了公司新來的女同事，長的漂漂亮亮，做事效率卻很糟，某日發現女同事經未經他的同意，擅自拿電腦簡報去亂做，甚至還把檔案搞丟，他氣得大罵：「你有沒有當過兵」，女同事認為自己被騷擾，要求公司召開性平會提告，原PO喊冤，不料卻被網友們打臉：「這就是性別歧視」。

根據男網友在社群網站《Dcard》PO文表示，公司來了一名女性新人，長得很漂亮但感覺很像花瓶，可能因為年輕貌美又很會挑逗公司男同事所以大家很喜歡她，但原PO表示自己最討厭虛有其表的女生，所以每次跟新人配合到同一個專案都很賭爛，直到某天，他發現該女同事未經過他同意擅自拿他的電腦簡報去亂做，檔案整個被動的亂七八糟，氣到發火，把女同事當場罵哭。

事後說要針對兩人吵架的部分公司召開性平會調查，主管詢問：「是否有在吵架時說出女性歧視的話」，男網友回答：「沒有！」主管回：「你沒有說過，妳是不是沒當過兵所以禮貌都不懂嗎」？原PO喊冤：「我意思說她沒禮貌而以，一句沒當兵也叫性別歧視？」然而公司表示，等性平報告出來女方可能會因此對他提起告訴，要他有心理準備。

原PO發文抱不平，不料卻遭網友笑說：「你這個確實就屬於性別歧視，往好處想，至少你這句很輕，就算被告也還好」、「你硬要加那句話被懲罰活該啊，雖然花瓶聽起來真的是個雷人啦！但當兵當出優越感也是蠻好笑的，你那個態度就真的有在歧視人家啊笑死」、「當兵那麼好怎麼不簽下去啊？」、「阿就歧視啊，這句話不加不就好了，反省一下自己話語比較重要」。