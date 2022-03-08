大震撼！大S宣布再婚 新郎是韓團「酷龍」具俊曄：將來台蜜月

52歲的韓團「酷龍」成員具俊曄，今（8）日透過個人IG對外宣布與45歲女星大S（徐熙媛）再婚，震驚整個演藝圈。但事實上，兩人20多年前就曾交往，但因男方的經紀公司設有「禁愛令」使他不願公開認愛，也讓大S傷透了心，直到近期看到大S離婚的新聞才讓這段戀情開花結果，不過具俊曄曾透露自己到現在始終單身的原因，不是因為花心，而是因為「人生太坎坷」。

具俊曄過去曾南韓知名偶像團體「酷龍」的成員之一，在90年代曾紅極一時，1998年也曾收到當年的玉女歌手蘇慧倫邀請來台演唱，而當年將他視為偶像的大S在演唱會上與他相遇並展開追求，雙方因此正式交往，但礙於南韓經紀公司的「禁愛令」與具俊曄的偶像包袱，讓戀情遲遲不肯公開，具俊曄還曾在媒體面前公開否認戀情，甚至拒絕上大S當年所主持的《娛樂百分百》，讓一心只有他的大S傷透了心，之後兩人也因各自忙碌結束這段跨國戀情。

而具俊曄在多年後，登上綜藝節目鬆口承認兩人曾經交往，並透露當時確實是因為公司的「禁愛令」分手。另外，具俊曄也曾在受訪時透露，自己到現在還維持單身，並不是因為心還無法定下來，而是他的人生太多起伏，需要遇到一名能接受他過去一切的女子才有辦法攜手共度餘生。

據了解，具俊曄出身自單親家庭，1990年時以舞者身分進入演藝圈組成團體「卓與俊」，但沒多久就因卓涉嫌吸毒而被迫解散，後來他與好友姜元來組成「酷龍」，並成功在南韓、台灣等地打開知名度，沒想到姜元來卻在2000年因車禍癱瘓，他們的人氣也因此跌入谷底，甚至一度落魄到東大門開店賣衣服。但具俊曄仍不放棄音樂，轉換跑道成為「DJ Koo」於夜店中播放音樂，收入才逐漸回穩，身家約有150萬美元（約4200萬元台幣），不過他也因夜店環境複雜，被警方列入有吸毒的嫌疑而經常上報，經過多次的檢測皆為陰性，才終於還他清白。

如今，具俊曄與大S繞了一圈再度相遇並宣布結婚，雖讓外界跌破眼鏡，卻也收到不少網友的支持與祝福。