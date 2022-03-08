台中市潭子聚興產業園區正處於建設加速階段，園區南側的潭興路一段258巷道路拓寬工程，將於今年3月底前開工、年底前完工，使園區往返市區、國道的交通更加便捷，大幅提升園區價值。

經發局長張峯源指出，園區北側聯外道路目前已與國道4號連結，園區南側的潭興路一段258巷道路拓寬工程，今年底可完工啟用，園區內12塊市府所有土地皆出售並點交，目前3家廠商請領建照中，屬台灣糖業股份有限公司的18塊產業用地(約6.6公頃)，土地謄本等資料重新按規劃大小分割完成後，台糖公司研議提前招租，最快今年6月前將正式招租，加速園區營運期程。

經發局說明，潭子聚興產業園區除道路、排水設施(側溝、雨水箱涵及滯洪池等)、污水管線及維生管線即將完工，廠商可同步建廠並串聯預埋管線至園區服務設施；此外，服務中心、污水處理廠及園區儲備水源地下水池(受水池)全數設施預計於112年3月底前完工。

經發局補充，廠商進駐的條件，必須為台中市在地屬未登記工廠的低污染(低耗水、低耗能)產業，產業類別須為「機械設備製造業」、「電子零組件製造業」、「金屬製品製造業」、「基本金屬製造業」、「塑膠製品製造業」、「運輸工具製造業」、「汽車及其零件製造業」等7大類別或「其他產業類別屬低污染並經工業主管機關審查核准者」，出租方式與租金則將依台糖公司公告為主，相關資訊將於經發局潭子聚興產業園區網站更新以供查詢，歡迎有意願的廠商關注。