故宮南院委託嘉義大學植物研究團隊，替每棵樹編碼、列身分證號，同時建置了故宮南院喬木數位典藏系統。（故宮南院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

園區東北側3棵茄冬及苦楝是南院的「先住民」，從籌建時就與南院共同成長至今。（故宮南院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

故宮南院植栽資料庫分區圖。（故宮南院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

故宮南院自2015年迄今，陸續栽植了超過6000株的喬木，為方便管理，南院委託嘉義大學植物研究團隊，替每棵樹編碼、列身分證號，同時建置了故宮南院喬木數位典藏系統，近日，南院特別推出與樹合照打卡送小禮物活動，只找到跟自己身分證同碼的樹，加碼贈送故宮版犧尊跳跳馬一隻。

「樹也有身分證！」南院處處長彭子程表示，故宮南院戶外園區從2015年起，陸續栽植超過6000株喬木，為了方便管理維護，推動生態保育、環境教育，去年8月起委託嘉大植物研究團隊，依據喬木的特徵、種植年份、所在區域等，以國人身分證編碼方式，建置了故宮南院喬木數位典藏系統。

彭子程說，園區的喬木以光臘樹、黃連木、九芎為大宗，另栽植兩區的落羽松，秋冬是適合拍照打卡的季節；園區東北側3棵茄冬及苦楝是南院的「先住民」，從籌建時就與南院共同成長至今。

至於樹身編碼，彭子程說，樹的身分證號由左至右，第1碼英文是喬木所在區域，第2到4碼數字是栽植年度，第5、6碼是樹種代號，後4碼則是樹的編號，歡迎民眾在園區漫步賞景時，以手機掃描樹牌認識園區喬木，如發現植栽有病變或狀況時，也可線上回報故宮南院。

因應植樹節將至，故宮南院喬木數位典藏系統已全面上線，民眾上官網或現場用手機掃描樹上的身分樹牌QR code，即可獲得園區喬木相關資料，另3月11、12、13日3天到故宮南院，和自己喜歡的樹合影，上傳臉書或IG並標註故宮南院，可到1樓兒創中心櫃台兌換限量小禮物，找到與自己身分證同碼的樹合影，加碼贈送故宮版犧尊跳跳馬一隻。