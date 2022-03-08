2022台灣文博會移師高雄，市長陳其邁表示，他上任後有系統的全面加速文化產業發展，文博會今年第一次在高雄舉行，也結合了台灣設計展，希望能夠展現出台灣文化及蓬勃有活力的一面。

文化部將今年台灣文博會移師高雄，高雄市長陳其邁上午受訪指出，今年第一次在高雄舉行文博會，因此結合了包括台灣設計展，希望能夠展現台灣蓬勃有活力的一面，除了在高雄的整體產業轉型，最重要也包括在文化或相關文創產業的創新，尤其駁二也在這幾年累積相當多的文化、藝術及相關產業人才的發展。

陳其邁說，從以前市長陳菊時期開始，對於相關的文化創意產業，不管在預算、經費以及人力資源都給予大力的扶持，希望能夠展現另外一個台灣文化，以及相關產業的匯集地方，自他擔任市長後，不管在文化局的文創相關產業預算，也透過有系統的在人才培育，資金的補助及文創金一定的設立，來全面性的加速文化產業的發展。