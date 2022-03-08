大S果然是「偶像劇女王」，把自己的人生也過得宛如偶像劇一般。據知，大S事前對再婚一事保密到家，連家人都沒說，完成結婚登記後，她直到昨晚才跟S媽、小S提到再婚一事，同時也才跟S媽說「酷龍」具俊曄今天在韓國公布喜訊的事，S媽當下氣炸了，但對於女兒先斬後奏的決定也只好接受。
大S和具俊曄舊情復燃，她重回20歲的戀愛感，據知現在處於熱戀中的大S充滿「戀愛腦」，本來今天只想由具俊曄在韓國公佈消息，她不想對外發聲明，但親友勸她這麼大的事還是得跟外界交代清楚，她才一早在臉書分享。
疫情的推波助瀾和俄烏戰爭的變化是讓大S想珍惜與把握幸福的關鍵點，誠如她在臉書寫的「人生無常，我珍惜當下的幸福。感謝一切讓我一步一步走到現在的所有。」 大S說：「我不會再辦婚禮，也不會再生，家人和孩子知道了都很感動。」大S對於再婚後，她和孩子會繼續留在台灣生活，還是酷龍會從韓國來台居住，大S還未有進一步回應。
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