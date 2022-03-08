民進黨屏東縣長初選登記進入第2天，有別於民進黨立委莊瑞雄大陣仗，民進黨立委鍾佳濱打溫情牌，今上午在妻子楊茹憶陪同前往民進黨中央黨部參選登記，鍾佳濱表示，他請了心中的最大咖陪同登記，妻子對他最了解、也最支持。

鍾佳濱表示，台語有云「一個某洽贏三個天公祖」，而在他心目中最大咖就是他的妻子楊茹憶，因此他選擇在三八婦女節的今天，由其妻子陪同參選登記。他也坦言，過往兩次立委參選，都是其妻子陪同參選登記，不過因為今天是在台北，妻子還特別為此與辦公室請了假。

鍾佳濱說，妻子與許多職業婦女一樣，有其專業背景、在高雄市政府帶領一個部門，為包括婦女在內的勞工朋友們進行就業服務訓練。

鍾佳濱指出，過去，他在擔任立法委員的任內，重視教育，也重視性別平等權利。他曾修正《就業保險法》，讓父母可以同時請領「育嬰留職停薪津貼」，不再限於只有父母其中一方才能領，讓家庭內不分性別都能參與到與家人的成長歷程。

鍾佳濱強調，此次參選最大的心願，就是為屏東打造幸福經濟，讓每個人都能在職場上有自己的一片天，並且讓每個人都能與家庭一同成長，這是幸福經濟最重要的目標。

他說，因此選在三八婦女節由妻子陪同登記參選，就是希望未來能帶領屏東打造幸福經濟的同時，也能讓各種不同性別氣質的朋友，都能夠不分性別、工作平權，參與到屏東縣美好願景的實現。