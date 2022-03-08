《華爾街日報》報導，澳洲總理莫里森(Scott Morrison)宣布，計畫在澳洲東海岸增設海軍基地，為美國核潛艇提供補給與維護，以應對中國大陸擴張主義威脅。

澳洲在東海岸計畫建立的核子潛艇海軍基地將會成為第一個完整的核子海軍基地，並成為未來幾十年澳洲在AUKUS(澳洲、英國、美國三方安全協議)中獲得的核潛艇的母港。

莫里森表示，目前官方已經考察了19個在東海岸的潛在地點，包括布里斯本（Brisbane）、雪梨東北部的紐卡素（Newcastle）、位於雪梨西南部的金布勒港（Port Kembla），這些地點都有辦法提供核潛艇基地所需的基地設施、人口中心以及海上訓練與作戰的能力。

莫里森說，將投入74億美元用於建造基礎設施以容納新的潛艇，包括新的東海岸基地。目前澳洲政府已經在西海岸建立了一個海軍基地，該基地擁有其現有的潛艇艦隊。莫里森說，「在東海岸建立第二個海軍基地，將會增強我們的戰略威攝能力，在作戰、訓練、人員都有顯著優勢。」

美國試圖讓澳洲在印太地區扮演核心的角色，他們越來越擔心在俄羅斯入侵烏克蘭後，中國大陸可能對台灣發起行動，以及在印太地區所展現出的野心。去年在澳美雙邊會談中，美希望雙方在陸、海、空都能有更緊密的合作，以及提高美國海軍艦艇在澳的後勤與支援能力。